Мужчина взорвал бомбу в Архангельске из-за «пыток»

Пользователь Telegram под именем Валерьян Панов в чате «Речи бунтовщика» за несколько минут до взрыва в здании ФСБ Архангельске предупредил о теракте. Он взял ответственность на себя.

Пост был сделан 31 октября в 8:45.

По словам мужчины, ФСБ «фабрикует» дела и пытает людей.

News.ru

«По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате он получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)

Три сотрудника ФСБ получили ранения.

Как ранее писал News.ru, причиной взрыва, который прогремел утром 31 октября в здания ФСБ в Архангельске, назвали самоподрыв. Мужчина скончался на руках медиков.