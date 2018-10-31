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Мужчина взорвал бомбу в Архангельске из-за «пыток»
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Мужчина взорвал бомбу в Архангельске из-за «пыток» 

News.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователь Telegram под именем Валерьян Панов в чате «Речи бунтовщика» за несколько минут до взрыва в здании ФСБ в Архангельске предупредил о теракте. Он взял ответственность на себя.
Пост был сделан 31 октября в 8:45.
По словам мужчины, ФСБ «фабрикует» дела и пытает людей.
News.ru
«По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате он получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) .
Три сотрудника ФСБ получили ранения.
Как ранее писал News.ru, причиной взрыва, который прогремел утром 31 октября в здания ФСБ в Архангельске, назвали самоподрыв. Мужчина скончался на руках медиков.
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