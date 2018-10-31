ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом

«Вероятнее всего, это был самоподрыв», — сказал источник. В свою очередь, по данным РИА Новости, в результате инцидента один человек погиб, трое госпитализированы.

Ранее 31 октября источник в экстренных службах рассказал о взрыве около здания регионального УФСБ в Архангельске с одним погибшим. «Пострадавший скончался при оказании помощи», — сказал источник, отметив, что погибший не является сотрудником управления, его личность устанавливается.