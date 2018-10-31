В Якутии погиб пристегнутый к батарее задержанный

Пристегнутый к батарее в полиции россиянин умер из-за прорыва трубы

«Участковый ночью пристегнул [задержанного] наручниками к радиатору отопления в кабинете администрации села Андрюшкино, а сам ушел. Утром в кабинете обнаружили сорванный кран системы отопления и мертвого мужчину. Предварительная причина смерти — термический шок», — говорится в сообщении.

По факту инцидента назначены экспертизы, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

19 мая 2010 года сообщалось, что два милиционера из подмосковного города Королев приговорены к лишению свободы за применение насилия к задержанным, которых они пытали в том числе кипятком.