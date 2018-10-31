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В Якутии погиб пристегнутый к батарее задержанный
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Пристегнутый к батарее в полиции россиянин умер из-за прорыва трубы 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели 47-летнего задержанного за мелкое хулиганство. Об этом в среду, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
«Участковый ночью пристегнул [задержанного] наручниками к радиатору отопления в кабинете администрации села Андрюшкино, а сам ушел. Утром в кабинете обнаружили сорванный кран системы отопления и мертвого мужчину. Предварительная причина смерти — термический шок», — говорится в сообщении.
По факту инцидента назначены экспертизы, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
19 мая 2010 года сообщалось, что два милиционера из подмосковного города Королев приговорены к лишению свободы за применение насилия к задержанным, которых они пытали в том числе кипятком.
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