На окраине Благовещенска нашли останки десятка людей

Житель Благовещенска нашел на своем участке в окрестностях города останки десятка людей с огнестрельными ранениями. Проводится доследственная проверка, сообщил в среду ТАСС представитель следственного управления СК РФ по Амурской области Олег Мясоедов.
"Житель Благовещенска во время строительных работ на земельном участке в окрестностях города обнаружил костные останки неизвестных людей с огнестрельными отверстиями. По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал он, уточнив, что речь идет об останках десятка людей.
По его словам, костные останки изъяты и направлены на судебно-медицинскую экспертизу, будет проведено медико-криминалистическое исследование, которое установит возраст и пол захороненных.
По словам представителя СК, следствие рассматривает версию, согласно которой, останки могут принадлежать репрессированным.