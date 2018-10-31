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На окраине Благовещенска нашли останки десятка людей
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На окраине Благовещенска обнаружены останки десятка людей 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Благовещенска нашел на своем участке в окрестностях города останки десятка людей с огнестрельными ранениями. Проводится доследственная проверка, сообщил в среду ТАСС представитель следственного управления СК РФ по Амурской области Олег Мясоедов.
"Житель Благовещенска во время строительных работ на земельном участке в окрестностях города обнаружил костные останки неизвестных людей с огнестрельными отверстиями. По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал он, уточнив, что речь идет об останках десятка людей.
По его словам, костные останки изъяты и направлены на судебно-медицинскую экспертизу, будет проведено медико-криминалистическое исследование, которое установит возраст и пол захороненных.
По словам представителя СК, следствие рассматривает версию, согласно которой, останки могут принадлежать репрессированным.
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