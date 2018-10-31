На окраине Благовещенска нашли останки десятка людей

На окраине Благовещенска обнаружены останки десятка людей

"Житель Благовещенска во время строительных работ на земельном участке в окрестностях города обнаружил костные останки неизвестных людей с огнестрельными отверстиями. По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал он, уточнив, что речь идет об останках десятка людей.

По его словам, костные останки изъяты и направлены на судебно-медицинскую экспертизу, будет проведено медико-криминалистическое исследование, которое установит возраст и пол захороненных.

По словам представителя СК, следствие рассматривает версию, согласно которой, останки могут принадлежать репрессированным.