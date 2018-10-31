СК проводит проверку после сообщений о падении двух девушек с высоты в ТЦ в Москве

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Организована доследственная проверка из информации, распространённой в СМИ, по факту травмирования двух девушек в торговом центре», — цитирует её РИА Новости

Ранее СМИ сообщали о падении двух девушек с высоты третьего этажа в торговом центре на Хорошевском шоссе. По некоторым данным, они пытались сделать селфи.

В июле телеканал «360» передавал, что в Ярославской области подросток получил удар током при попытке сделать селфи. Как уточняется, подросток забрался с друзьями на мост на реке Устье и зацепил провод контактной сети.