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СК проводит проверку после сообщений о падении двух девушек с высоты в ТЦ в Москве
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«Краденое сбывают здесь же»

СК проводит проверку после сообщений о падении двух девушек с высоты в ТЦ в Москве 

RT на русском + ещё 3 9 часов назад
Фото: Москва24
Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
«Организована доследственная проверка из информации, распространённой в СМИ, по факту травмирования двух девушек в торговом центре», — цитирует её РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали о падении двух девушек с высоты третьего этажа в торговом центре на Хорошевском шоссе. По некоторым данным, они пытались сделать селфи.
В июле телеканал «360» передавал, что в Ярославской области подросток получил удар током при попытке сделать селфи. Как уточняется, подросток забрался с друзьями на мост на реке Устье и зацепил провод контактной сети.
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