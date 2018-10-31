Террористов «отсадят» подальше

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«Единая Россия» готовит закон об отдельных тюрьмах для террористов 

Газета.Ru 34 минуты назад
По словам члена комитета Госдумы по безопасности, первого заместителя руководителя фракции "Единой России" Адальби Шхагошева, депутаты партии занимаются разработкой текста законопроекта о создании отдельных тюрем для лиц, осужденных за террористические преступления, передает РИА "Новости".
"Мы решили на ближайшем заседании президиума обсудить законопроект и вынести его на экспертный и координационный советы нашей фракции. А уже на следующей неделе мы представим согласованный текст законопроекта", — сказал Шхагошев.
По его словам, речь идет о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс России. Он также отметил, что проект приобретает особую актуальность после реакции на эту идею президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Путин предложил подумать об отдельном содержании осужденных за терроризм.
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