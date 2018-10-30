Поставщика Минобороны арестовали за мошенничество

Поставщика Минобороны РФ арестовали за мошенничество

Вадим Матвеев занимает должность гендиректора компании «Энергодата», которая была партнером «Оборонэнергосбыта».

«Он заключил с этой структурой договор об оказании услуг в сфере информационных технологий, но оказалось, что тот фиктивный: в действительности никаких услуг в срок, прописанный в договоре, оказано не было», — приводит ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

Масштабные хищения денежных средств Минобороны были выявлены во время проверки, проведенной Главной военной прокуратурой.

Ранее News.ru писал о чиновнике Минобороны, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки. Подозреваемый возглавлял ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений». Он собирался продать имущество министерства на льготных условиях.