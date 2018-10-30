Ещё
Поставщика Минобороны арестовали за мошенничество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора
ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора

Поставщика Минобороны РФ арестовали за мошенничество 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Технический директор компании «Оборонэнергосбыт», которая является поставщиком электроэнергии для Минобороны, Юрий Ющак, а также его предполагаемый сообщник Вадим Матвеев арестованы. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Решение об избрании меры пресечения принял Хамовнический суд Москвы.
Вадим Матвеев занимает должность гендиректора компании «Энергодата», которая была партнером «Оборонэнергосбыта».
«Он заключил с этой структурой договор об оказании услуг в сфере информационных технологий, но оказалось, что тот фиктивный: в действительности никаких услуг в срок, прописанный в договоре, оказано не было», — приводит ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.
Масштабные хищения денежных средств Минобороны были выявлены во время проверки, проведенной Главной военной прокуратурой.
Ранее News.ru писал о чиновнике Минобороны, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки. Подозреваемый возглавлял ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений». Он собирался продать имущество министерства на льготных условиях.
News.ru: последние новости
В Калининграде полицейские подкидывали оружие алкоголикам В США убит рэпер Young Greatness Жительница Карелии выбросила маленькую дочь в окно
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора194
Кремль отреагировал на уход Меркель48
Пассажир чудом избежал гибели в разбившемся Boeing20
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»257
Решена судьба рыдавшего на суде пенсионера275
Видео
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
01:41
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
Политика В мире
01:14
Кремль отреагировал на уход Меркель
Политика
01:08
Обзор зарубежных СМИ: Конец эпохи Меркель ударит по Евросоюзу
В мире
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
05:57
Раскрыт леденящий кровь план США
Армия Ближний Восток
00:48
Пока вы спали: Заплатят россияне — скандал вокруг Минприроды
Общество
00:41
На месте крушения Boeing нашли тело младенца
Катастрофы Происшествия
00:21
Автор хитов Лепса и Орбакайте погиб в ДТП
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение