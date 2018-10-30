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Суд оставил в силе приговор пенсионеру за выросший в огороде мак
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Суд оставил в силе приговор пенсионеру за выросший в огороде мак 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Об этом сообщает РИА Новости.
«Руководствуясь соответствующими статьями уголовно-процессуального закона Российской Федерации, суд постановил: приговор Пермского районного суда оставить без изменения», — огласил решение судья.
В сентябре Пермский районный суд приговорил пенсионера к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев. Мужчину обвинили в «незаконном культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере».
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает слишком суровым уголовное наказание для пенсионера.
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