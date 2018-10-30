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Полицейские заложили взрывчатку в Калининграде
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В Калининграде экс-полицейские прятали по городу бомбы 

РИА Новости + ещё 9 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Двое уже бывших калининградских полицейских предстанут перед судом за то, что ради повышения раскрываемости сами покупали и прятали боеприпасы и взрывные устройства, а потом помогали местным алкоголикам их найти и ловили при попытке продать, сообщает следственное управление СК по Калининградской области.
Как установило следствие, два сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью решили завысить показатели работы и с марта по сентябрь 2017 года делали закладки незаконно купленных ими боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в разных районах Калининграда. Их пособники находили людей, злоупотребляющих алкоголем, под предлогом распития спиртного приводили к местам закладок, создавали им условия для обнаружения схронов и предлагали продать находки — а на месте предполагаемой продажи боеприпасов их задерживали сотрудники полиции, сообщает СК.
"Решение о возбуждении уголовных дел принято на основании материалов доследственной проверки и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Калининградской области и сотрудниками собственной безопасности УМВД России по области", — говорится в сообщении.
Экс-полицейские обвиняются сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: превышение должностных полномочий, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, а также покушение на мошенничество. Кроме того, следствие предъявило 32-летнему и 38-летней калининградцам обвинения в пособничестве.
В результате преступных действий экс-полицейских и их пособников к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия были привлечены 14 граждан.
Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд.
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