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Преступник украл бигуди из магазина в Петербурге
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Преступник украл бигуди из магазина в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, который похитил из магазина несколько упаковок бигуди в Санкт-Петербурге. Проводится расследование, сообщило ИА FlashNord.
О случившемся рассказал продавец-кассир магазина «Магнит-косметик», который расположен на улице Зины Портновой в Санкт-Петербурге. Неизвестный вечером 28 октября украл несколько упаковок бигуди и скрылся, сообщил сайт «Дни.ру». Злоумышленнику с обесцвеченными волосами на вид 25-28 лет.
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность подозреваемого. Им также предстоит выяснить мотивы преступления.
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