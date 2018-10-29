Преступник украл бигуди из магазина в Петербурге

Преступник украл бигуди из магазина в Санкт‐Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, который похитил из магазина несколько упаковок бигуди в Санкт-Петербурге . Проводится расследование, сообщило ИА FlashNord

О случившемся рассказал продавец-кассир магазина «Магнит-косметик», который расположен на улице Зины Портновой в Санкт-Петербурге. Неизвестный вечером 28 октября украл несколько упаковок бигуди и скрылся, сообщил сайт «Дни.ру». Злоумышленнику с обесцвеченными волосами на вид 25-28 лет.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность подозреваемого. Им также предстоит выяснить мотивы преступления.