ВC признал арест блогера Давидыча незаконным

Верховный суд РФ признал содержание под стражей в течение почти двух лет в ходе следствия блогера Эрика «Давидыча» Китуашвили незаконным.
«Суд постановил возобновить производство по делу, постановление Тверского суда в отношении Китуашвили от 19 апреля 2016 года отменить», — огласил решение президиум.
Ранее News.ru писал о том, что защитники подали апелляционную жалобу на приговор основателю движения Smotra.ru Эрику Китуашвили, более известному как Эрик «Давидыч». Об этом рассказал его адвокат Андрей Ромашов.