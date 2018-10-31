ВC признал арест блогера Давидыча незаконным

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Верховный суд признал арест блогера Давидыча незаконным 

News.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: vk.com/davidich1981
Верховный суд РФ признал содержание под стражей в течение почти двух лет в ходе следствия блогера Эрика «Давидыча» Китуашвили незаконным.
«Суд постановил возобновить производство по делу, постановление Тверского суда в отношении Китуашвили от 19 апреля 2016 года отменить», — огласил решение президиум.
Ранее News.ru писал о том, что защитники подали апелляционную жалобу на приговор основателю движения Smotra.ru Эрику Китуашвили, более известному как Эрик «Давидыч». Об этом рассказал его адвокат Андрей Ромашов.
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