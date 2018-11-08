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Источник: тела убитых в Москве женщины и ее сына обнаружила мать погибшей
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Источник: тела убитых в Москве женщины и ее сына обнаружила мать погибшей 

РИА Новости + ещё 92 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
Тела убитых в Москве женщины и ее 12-летнего сына обнаружила мать погибшей спустя 16 часов после преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Ранее СК сообщал, что вечером 7 ноября в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской обнаружены тела женщины 1983 года рождения и ее сына 2006 года рождения с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.
"Мать погибшей пришла в квартиру около полседьмого вечера, открыла дверь своим ключом и обнаружила трупы дочери и внука с множественными колото-резанными ранениями. К этому моменту они были мертвы уже около 16 часов", — сказал источник.
Он добавил, что в квартире изъято три окровавленных ножа, рулон полиэтиленовой пленки со следами крови, бахилы.
Источник также сообщил, что следователи работают с сожителем убитой, проверяют, может ли он быть причастен к преступлению.
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