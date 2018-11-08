Источник: тела убитых в Москве женщины и ее сына обнаружила мать погибшей

Ранее СК сообщал, что вечером 7 ноября в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской обнаружены тела женщины 1983 года рождения и ее сына 2006 года рождения с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

"Мать погибшей пришла в квартиру около полседьмого вечера, открыла дверь своим ключом и обнаружила трупы дочери и внука с множественными колото-резанными ранениями. К этому моменту они были мертвы уже около 16 часов", — сказал источник.

Он добавил, что в квартире изъято три окровавленных ножа, рулон полиэтиленовой пленки со следами крови, бахилы.

Источник также сообщил, что следователи работают с сожителем убитой, проверяют, может ли он быть причастен к преступлению.