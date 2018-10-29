Сбежавшего в Аргентину авторитета Чебурашку объявили в розыск за убийства 90-х

Вор в законе Вадим Сабреков, известный в криминальных кругах, как Вадик Кировский или Чебурашка, объявлен в федеральный розыск за тройное убийство в Кирове, совершенное в 1996 году. Об этом сообщает информационное агенство (ИА) «Прайм Крайм».

Инициатором розыска 56-летнего авторитета во взаимодействии с главным управлением уголовного розыска (ГУУР) МВД России стала полиция Кирова. По данным ИА, на Сабрекова, как заказчика преступления, указал один из свидетелей; позже информация подтвердилась в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Сергея Гущина, которого кировские СМИ называли предпринимателем, тесно связанным с криминалом, а также двух его товарищей расстреляли на глазах многочисленных свидетелей из автоматического оружия утром 19 июня 1996 года во дворе дома по улице Карла Маркса двое неизвестных на мотоцикле», — говорится в сообщении.

Это громкое преступление стало первым в череде бандитских разборок за лидерство в криминальном мире региона. После того, как в 1996 и 1997 годах в Кирове были убиты двое воров в законе, Анатолий Лихарев (Кипиш) и Сергей Садаков (Пузырь), Вадим Сабреков остался единственным вором в законе региона и оставался в таком статусе больше 20 лет.