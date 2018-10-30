Раскрыт список целей разославшего бомбы в США

СМИ узнали о списке целей подозреваемого в рассылке бомб в США

По данным телеканала, спецслужбы намерены связаться со всеми политиками, предпринимателями и сотрудниками СМИ из списка Сайока и предупредить их о его намерении отправить им бомбы.