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Раскрыт список целей разославшего бомбы в США
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СМИ узнали о списке целей подозреваемого в рассылке бомб в США 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Laura Buckman
Более 100 человек попали в список потенциальных целей, который составил подозреваемый в рассылке бомб в США Цезарь Сайок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.
По данным телеканала, спецслужбы намерены связаться со всеми политиками, предпринимателями и сотрудниками СМИ из списка Сайока и предупредить их о его намерении отправить им бомбы.
Ранее телеканал сообщил, что в понедельник во Флориде состоялось первое предварительное слушание по делу Сайока. Прокуратура потребовала его заключения без права выйти под залог до начала процесса. Отмечается, что процесс по делу о рассылке бомб, вероятно, пройдет в Нью-Йорке, при этом во время предварительных слушаний во Флориде будет решаться, предоставят ли ему возможность выйти под залог.
В пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате 15 посылок. СМИ распространили фото задержанного Сайока, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить, в том числе, благодаря ДНК-уликам. Ему грозит до 48 лет тюрьмы.
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