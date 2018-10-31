Ещё
На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами 

Газета.Ru + ещё 36 9 часов назад
Представители управления ГИБДД по Москве сообщили о том, что на юго-востоке Москвы произошло столкновение трех транспортных средств, предает агентство городских новостей «Москва».
"На пересечении ул. Таганрогская с ул. Краснодарская произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Пострадал один человек", — сообщили в ГИБДД.
Отмечается, что на месте инцидента устанавливаются обстоятельства произошедшего. По словам источника, в результате произошедшего один человек оказался зажат в салоне автомобиля, сотрудники МЧС принимают меры по его извлечению.
Газета.Ru: последние новости
В здании УФСБ по Архангельской области прогремел взрыв СК возбудил дело о терроризме после взрыва в здании УФСБ Архангельска Организатор взрыва в здании УФСБ Архангельска действовал один
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная коллегами дознаватель оказалась дочкой силовика626
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад879
Штрафы за резину: Что изменится в жизни россиян39
Решивший прожить на 3,5 тысячи рублей депутат оголодал127
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление969
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
03:41
Семенович госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:08
Вот почему уходит Ангела Меркель
В мире Европа
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение