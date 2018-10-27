Питтсбургский стрелок кричал антисемитские лозунги

Жертвами стрельбы в ортодоксальной синагоге "Древо жизни" в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания стали не менее восьми человек, включая трех полицейских из оцепления. Несколько прихожан получили ранения различной степени тяжести.

Americans are watching yet another horrific mass shooting tragedy unfold, this time at a Pittsburgh synagogue.



Every nation is home to bigots, racists and misogynists — only America gives them easy access to arsenals and ammunition. pic.twitter.com/c4qk2MYPI5— Shannon Watts (@shannonrwatts) 27 октября 2018 г.

По данным источника CNN, были расстреляны 12 человек. Подозреваемый — белый мужчина, 46 лет, его имя пока не разглашается.

Как отмечают наблюдатели, расправа над верующими была тщательно спланирована. Преступник, вооруженным автоматическим оружием, ворвался в синагогу, которая была основана около 150 лет назад, во время традиционной молельной службы в еврейский субботний шаббат. Известно, что здание синагоги было набито людьми. На своем веб-сайте синагога "Древо жизни" позиционирует себя как консервативную еврейскую конгрегацию. Она находится в Бевер Хилл, историческом еврейском районе Питтсбурга.

Он крикнул: "Все евреи должны умереть" и открыл огонь по людям, находившимся в церкви.

Питтсбургская радиостанция KDKA со ссылкой на очевидцев трагедии сообщила о том, что хорошо вооруженный мужчина средних лет забаррикадировался в синагоге вместе с верующими, а когда к месту инцидента прибыли наряды полиции, открыл огонь по ним. Сотрудники правопорядка вступили в переговоры со стрелком и вскоре он сдался. По некоторым данным, он получил серьезное ранение. Нападавший был доставлен в госпиталь Милосердия.

О трагедии в штате Пенсильвания был оперативно проинформирован президент США. Дональд Трамп в Twiiter написал о том, чтобы жители Питтсбурга остерегались стрелка, но вскоре тот был схвачен.

Одним из первых свои соболезнования выразил хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз", где выступает российский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин

Это уже второй за неделю громкий криминальный случай, потрясший Америку. В пятницу во Флориде был арестован 56-летний Сезар Сайрос, который, предположительно, разослал 13 подозрительных пакетов политикам, силовикам, деятелям культуры в пяти американских штатах. Все они являются демократами и непримиримыми критиками Трампа. Сам злоумышленник является зарегистрированным республиканским избирателем и фанатом нынешнего главы Белого дома.

Оба преступления объединяет то, что их совершили белые мужчины зрелого возраста, придерживающиеся экстремистских взглядов. И этот фактор явно не играет в пользу Трампа, который своими провокационными выступлениями, по мнению его политических противников, посеял семена ненависти в Америке.