Полиция проводит проверку после стрельбы в центре Москвы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«26 октября в полицию сообщили о стрельбе по адресу: Вознесенский пер., д. 7. Прибывшим сотрудникам полиции заявитель указал на мужчину 1981 г. рождения, который, предположительно, стрелял в воздух из травматического пистолета», — сказал собеседник полиции.

Он добавил, что мужчина был доставлен в отделении полиции и опрошен. У него был изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.