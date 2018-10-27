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Полиция проводит проверку после стрельбы в центре Москвы
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Полиция проводит проверку после стрельбы в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«26 октября в полицию сообщили о стрельбе по адресу: Вознесенский пер., д. 7. Прибывшим сотрудникам полиции заявитель указал на мужчину 1981 г. рождения, который, предположительно, стрелял в воздух из травматического пистолета», — сказал собеседник полиции.
Он добавил, что мужчина был доставлен в отделении полиции и опрошен. У него был изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в СМИ сообщили, что 26 октября возле отеля Courtyard Marriott, расположенного по указанному адресу, полицией за стрельбу был задержан 37-летний мужчина, который работает водителем бизнесмена Алимжана Тохтахунова.
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