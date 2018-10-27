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Возбуждено дело по факту обрушения моста в Приморье
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СК возбудил дело после гибели людей при обрушении моста в Приморье 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обрушением автомобильного моста в Михайловском районе Приморского края, в результате которого погибли два человека.
Как отметили в ведомстве, дело возбуждено в отношении 49-летнего водителя грузовика за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
«Подозреваемый, двигаясь на грузовом автомобиле и перевозя груз по участку автодороги «село Осиновка-посёлок Рудная Пристань» по направлению в село Осиновка, выехал на автомобильный мост, находящийся в зоне действия дорожного знака 3.11 (ограничение массы)», — говорится в сообщении СК.
Там добавили, что после обрушения мостовых пролётов при скатывании в обратном направлении грузовик зажал между полуприцепом и опорой моста легковой автомобиль, в котором находились водитель и её малолетний ребёнок. Они погибли на месте.
Ранее после обрушения моста в Приморье ввели режим ЧС в двух сёлах.
Также сообщалось, что на место ЧП выехал врио главы региона Олег Кожемяко.
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