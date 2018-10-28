В Карелии пьяная мать выкинула ребенка с балкона

Пьяная мать выкинула ребенка с балкона и пошла спать

Карелии возбудили уголовное дело против 20-летней женщины, которая выбросила своего малолетнего ребенка с балкона и отправилась спать. Об этом сообщает официальный сайт республиканского управления СКР

По версии СКР, преступление произошло в ночь на 26 октября в поселке Боровой Калевальского района Карелии.

«Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения вынесла на балкон квартиры, расположенной на втором этаже, свою малолетнюю дочь, одетую только в нижнее белье, и бросила вниз. После этого подозреваемая вернулась в квартиру и легла спать. Ребенок, упав на землю, остался жив», — сообщают следователи.

Уточняется, что на улице была минусовая температура, и ребенок выжил благодаря внимательным соседям. Они услышали детский плач на улице и вызвали помощь.

Ребенка привезли в больницу с общим переохлаждением и ушибом мягких тканей лица. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Подозреваемая задержана. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего. Следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении под стражу.