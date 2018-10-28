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В Карелии пьяная мать выкинула ребенка с балкона
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Пьяная мать выкинула ребенка с балкона и пошла спать 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Карелии возбудили уголовное дело против 20-летней женщины, которая выбросила своего малолетнего ребенка с балкона и отправилась спать. Об этом сообщает официальный сайт республиканского управления СКР.
По версии СКР, преступление произошло в ночь на 26 октября в поселке Боровой Калевальского района Карелии.
«Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения вынесла на балкон квартиры, расположенной на втором этаже, свою малолетнюю дочь, одетую только в нижнее белье, и бросила вниз. После этого подозреваемая вернулась в квартиру и легла спать. Ребенок, упав на землю, остался жив», — сообщают следователи.
Уточняется, что на улице была минусовая температура, и ребенок выжил благодаря внимательным соседям. Они услышали детский плач на улице и вызвали помощь.
Ребенка привезли в больницу с общим переохлаждением и ушибом мягких тканей лица. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Подозреваемая задержана. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего. Следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении под стражу.
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