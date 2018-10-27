В Москве пропала картина Левитана

В Москве пропал «Последний снег» Левитана

Москве полиция проверяет информацию о возможном мошенничестве, в результате которого 49-летний житель столичного района Якиманка лишился ценной картины.

Пострадавший обратился в полицию, сообщив, что передал картину знакомому для последующей продажи. Однако знакомый не вернул картину в срок, объяснив, что отдал ее третьему лицу, прекратившему выходить на связь.

Владелец картины может понести значительный материальный ущерб, рассказали в пресс-службе столичного главка полиции.