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В Москве пропала картина Левитана
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В Москве пропал «Последний снег» Левитана 

Вести.Ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: Википедия
В Москве полиция проверяет информацию о возможном мошенничестве, в результате которого 49-летний житель столичного района Якиманка лишился ценной картины.
Пострадавший обратился в полицию, сообщив, что передал картину знакомому для последующей продажи. Однако знакомый не вернул картину в срок, объяснив, что отдал ее третьему лицу, прекратившему выходить на связь.
Владелец картины может понести значительный материальный ущерб, рассказали в пресс-службе столичного главка полиции.
По словам информированного источника "Интерфакса", пропала картина Исаака Левитана "Весна. Последний снег". Страховая стоимость полотна — 30 тысяч долларов (немногим менее двух миллионов рублей).
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