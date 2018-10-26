«Подмосковный Отелло» отказался признать вину

Житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев выступил на судебном процессе и заявил, что не признает вину ни по одному из эпизодов дела. Его обвиняют в том, что он отрубил руки жене Маргарите . Слушания проходят в Серпуховском городском суде. С места событий передает корреспондент «360».

На слушании присутствуют потерпевшая Маргарита Грачева вместе с матерью Инной Шейкиной и ее адвокат. В зале суд появился и сам обвиняемый Дмитрий Грачев.

Он заявил, что не признает себя виновным. Его обвиняют по трем статьям УК РФ: «Похищение человека с применением насилия и оружия», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью» и «Угроза убийством».

«Я желаю давать показания, но только после допроса потерпевшей и свидетелей, а также предоставления доказательной базы», — заявил он.

В декабре прошлого года Дмитрий отрубил руки своей жене, которую заподозрил в романе с коллегой. Преступление Грачев осуществил с особой жестокостью. В течение некоторого времени он постоянно возил с собой, пластиковые стяжки, медицинские жгуты и топор.

В день нападения мужчина связал пластиковой стяжкой руки жены ладонями друг к другу. Потом наложил жгуты, вставил кляп из жгута в рот. Затем отвел супругу к пню, заставил положить ее руки на пень и нанес не менее 10 ударов по запястьям и кистям рук. Когда Маргарита отползала в сторону, он четыре раза ударил ее по наружной стороне бедра.

Окровавленную и искалеченную Маргариту мужчина отвез в больницу и передал медикам. Врачи смогли спасти только левую кисть девушки.