Зампрокурора Башкирии задержали в Шереметьево

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова. Также по этому делу проходит заместитель начальника управления местной прокуратуры Артур Шаретдинов. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Госслужащих обвиняют в получении взятки, согласно части 6 статьи 290 УК РФ. По информации следствия, первый заместитель главы администрации Уфы дал Горбунову и Шаретдинову 10 миллионов рублей, чтобы они посодействовали в уголовном процессе. Взятка должна была стать платой для прекращения уголовного дела о незаконных действиях должностных лиц при переселении местных жителей из аварийного жилья.
Горбунова поймали в аэропорту Шереметьево, когда он пытался покинуть Россию. Когда ему предъявят официальные обвинения, следствие будет ходатайствовать в суде, чтобы подозреваемого арестовали.