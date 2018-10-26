Зампрокурора Башкирии задержали в Шереметьево

Зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть страну

Госслужащих обвиняют в получении взятки, согласно части 6 статьи 290 УК РФ. По информации следствия, первый заместитель главы администрации Уфы дал Горбунову и Шаретдинову 10 миллионов рублей, чтобы они посодействовали в уголовном процессе. Взятка должна была стать платой для прекращения уголовного дела о незаконных действиях должностных лиц при переселении местных жителей из аварийного жилья.