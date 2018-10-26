Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали

Бросившую сына у подъезда дома в Щелкове женщину арестовали

40-летней женщине предъявлено обвинение по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".

У предполагаемого отца ребенка взяли биологический материал для установления отцовства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полуторагодовалого мальчика обнаружили 14 октября в подъезде многоэтажного дома в Щелкове. Следователям удалось установить личность ребенка, после чего задержали его мать.

На допросе у следователя женщина рассказала, что в связи со сложной жизненной ситуации и материальными трудностями она оставила сына в подъезде и отправилась на поезде к подруге в Саратов.

Ее задержали по возвращении на площади трех вокзалов. Подозреваемая является гражданкой Украины и не имеет постоянного места жительства на территории России.

В Щелкове она жила вместе с сыном по различным адресам.