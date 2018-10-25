Главного воспитателя патриотов задержали за расхищение

Главного воспитателя патриотов задержали в Москве за расхищение бюджета

Директора московского государственного Центра патриотического воспитания и школьного спорта Андрея Шашкова задержали по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с Шашковым задержаны двое его подчиненных, всех подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Собеседник издания рассказал, что разработка руководства центра началась еще в марте, а летом прошла прокурорская проверка. Источник в Следственном комитете подтвердил, что директора центра задержали и провели обыски в кабинете чиновника, а также у него дома.

Днем 24 октября в приемной Шашкова изданию заявили, что директора нет на месте и появится он «только завтра». В учреждении отметили, что про задержания им ничего неизвестно. Редакция связалась с секретарем Шашкова и еще двумя сотрудниками центра, однако они отказались комментировать обыски в заведении.

Андрей Шашков возглавил Центр патриотического воспитания в 2016 году. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премией правительства в области образования, имеет степень кандидата педагогических наук и звание заслуженного тренера России.