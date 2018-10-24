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Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
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Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок

Задержана мать найденного в Щелкове ребенка 

Москва24 + ещё 13 1 час назад
Задержана мать мальчика, которого нашли в подъезде дома в подмосковном Щелкове. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и оставлении его в опасности, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
Как выяснили следователи, женщина оставила маленького сына у подъезда в Щелкове, а сама уехала на поезде к подруге в Саратов. Ее задержали на Комсомольской площади по возвращении в столицу. По данным СК, подозреваемая — гражданка Украины, и в России постоянного места жительства у нее нет. В Щелкове женщина проживала с сыном по различным адресам, добавили в пресс-службе ведомства. Сейчас сотрудники СК пытаются установить личность биологического отца мальчика.
Ребенка нашли 14 октября в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Комарова в подмосковном Щелкове. Местные жители обратились в полицию. Мальчика доставили в больницу, где врачи провели осмотр и не обнаружили у ребенка никаких телесных повреждений.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение следователям скоординировать работу с оперативными службами и волонтерами по поиску родных малыша. Было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".
20 октября следователи установили личность самого ребенка и его матери.
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