Опубликовано видео задержания вице-мэра Сочи

Следственный комитет России в своём YouTube-канале опубликовал видеозапись, которая содержит кадры задержания замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера.
«Объявляю вам, что вы задерживаетесь… по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК России», — говорит Бомбергеру представитель следственных органов.
Также задержанному разъяснили, какие права он имеет.
Ранее сообщалось, что в Сочи проводятся масштабные следственные действия в рамках дел о коррупции.
При этом уточнялось, что в отношении Бомбергера, бывшего первого заместителя главы администрации города Сочи Мугдина Чермита, а также директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимира Малова возбуждены уголовные дела.