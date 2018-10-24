Опубликовано видео задержания вице-мэра Сочи

СК опубликовал видео задержания замглавы администрации Сочи

«Объявляю вам, что вы задерживаетесь… по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК России», — говорит Бомбергеру представитель следственных органов.

Также задержанному разъяснили, какие права он имеет.

Ранее сообщалось, что в Сочи проводятся масштабные следственные действия в рамках дел о коррупции.

При этом уточнялось, что в отношении Бомбергера, бывшего первого заместителя главы администрации города Сочи Мугдина Чермита, а также директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимира Малова возбуждены уголовные дела.