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Житель Югры украл 90 роз для подарка новой знакомой
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Житель Югры украл 90 роз для подарка новой знакомой 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Фото: УМВД России по ХМАО - Югре
Житель Ханты-Мансийского автономного округа украл 90 роз из цветочного павильона, чтобы подарить новой знакомой, однако был задержан полицейскими рядом с ее домом, сообщает региональное управление МВД.
Уточняется, что в дежурную часть отдела МВД в городе Югорск обратился директор цветочного магазина, заявивший, что неизвестный похитил из павильона 90 роз. Ущерб бизнесмен оценил примерно в 14 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался 22-летний местный житель.
"Установлено, что молодой человек познакомился с девушкой в одной из социальных сетей и для того, чтобы произвести впечатление, решил подарить цветы. А так как денежные средства отсутствовали, он взломал торговый павильон и похитил 90 роз. Однако удивить новую знакомую так и не смог. Парень был задержан полицейскими возле дома девушки", — рассказали в ведомстве.
По информации УМВД, летом он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по аналогичной статье УК РФ.
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