Под Курском ищут пропавшего первоклассника

Около 300 правоохранителей, волонтеров и добровольцев разыскивают первоклассника, пропавшего во вторник в Железногорске Курской области . По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Вечером 23 октября 2018 года от жителя Железногорска поступило заявление о безвестном исчезновении его семилетнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сказали в пресс-службе.

Как удалось установить следователям, во вторник после окончания уроков первоклассник вместе с одним из друзей заходил в магазин, расположенный в 250 м от учебного заведения. После этого дети отправились по домам. С этого времени о местонахождении одного из них ничего неизвестно.