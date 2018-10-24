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Под Курском ищут пропавшего первоклассника
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Под Курском ищут пропавшего первоклассника 

ТАСС + ещё 7 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Около 300 правоохранителей, волонтеров и добровольцев разыскивают первоклассника, пропавшего во вторник в Железногорске Курской области. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Вечером 23 октября 2018 года от жителя Железногорска поступило заявление о безвестном исчезновении его семилетнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", — сказали в пресс-службе.
Как удалось установить следователям, во вторник после окончания уроков первоклассник вместе с одним из друзей заходил в магазин, расположенный в 250 м от учебного заведения. После этого дети отправились по домам. С этого времени о местонахождении одного из них ничего неизвестно.
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