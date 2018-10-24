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В ХМАО расследуют избиение школьницы
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В ХМАО завели дело по факту публичного избиения школьницы 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: sledcom.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публичного избиения школьницы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
«В настоящее время установлены личности всех участников происшествия, они допрошены следователем СК России. Действию подростков будет дана правовая оценка, также будет дана правовая оценка бездействию лиц, которые снимали произошедшее на видеокамеру», — рассказали в ведомстве.
Также планируется установить тяжесть вреда, причинённого здоровью потерпевшей для уточнения квалификации преступления.
Ранее сообщалось, что в ХМАО проверяют сообщения об избиении школьницы.
Также телеканал «360» сообщал, что в Новосибирской области организовали проверку по факту ранения подростка во время конфликта в школе.
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