Вор признался в семи убийствах

Задержанный за кражу велосипеда мужчина сознался в семи убийствах

Мужчина, которого задержали в Москве по подозрению в краже велосипеда, во время допроса признался в серии убийств. Согласно данным СМИ, всего «велосипедист» убил семь человек, из них шестеро — женщины. На данный момент правоохранители проверяют причастность задержанного к этим преступлениям.

Задержанный за кражу велосипеда в Москве уроженец Приднестровья признался в том, что ранее убил семерых человек. Как сообщил источник РИА «Новостей» в правоохранительных органах , в настоящее время на него заведены два уголовных дела: по статьям «Кража» и «Убийство». Вопрос о соединении этих дел в одно производство находится в стадии разработки.

«Мужчина был задержан за кражу велосипеда, но в ходе допроса он сознался в убийстве семи человек», — рассказал источник.

В СК подтвердили факт задержания мужчины 1989 года рождения. Представители пресс-службы столичного МВД, в свою очередь, добавили, что задержание было произведено сотрудниками полиции на юго-западе Москвы. В ведомстве отметили, что в данный момент проверка показаний мужчины еще не окончена.

Более подробную информацию о совершенных мужчиной преступлениях сообщил осведомленный источник «Интерфаксу»

По его словам, в ходе допроса по делу о краже велосипеда задержанный дал признательные показания, а также изъявил желание сознаться в других преступлениях.

«Так, он рассказал следствию о том, что пребывая в Тирасполе, он совершил убийства шести женщин, мотивируя это ненавистью к ним», — пояснил источник.

По данным следствия, в августе 2017 года подозреваемый также нанес множественные удары 26-летнему мужчине в районе станции «Москва-Товарная», после чего пострадавший скончался на месте.

Ранее, на Ставрополье был задержан еще один маньяк-велосипедист. В сентябре 2018 года в Буденновске следствие, наконец, установило личность человека, совершившего серию нападений с кислотой на несовершеннолетних девушек в 2017 году.

Свои преступления «кислотный маньяк» совершал по одной схеме: молодой человек разъезжал на велосипеде в куртке с капюшоном и зеленой медицинской маске и обливал несовершеннолетних девушек кислотой. За один день, 20 июня, пострадали две девушки 15-16 лет: одна отделалась только испугом, однако вторая попала в больницу с химическими ожогами рук и лица.

Через три дня точно таким же образом и недалеко от предыдущего места происшествия студент плеснул кислотой еще в двух девушек того же возраста. На сей раз химическое вещество попало на обеих. Пострадавшие были госпитализированы в больницы Буденновского района.

Следователи занимались поисками злоумышленника целый год — за это время они проверили больше двух тысяч человек, в числе которых около тысячи ранее судимых ставропольчан, а также больше ста человек, которые стоят на учете в психо— и наркодиспансерах.

В ведомстве отметили, что на банке с кислотой, брошенной у одного из мест происшествия, остались следы ДНК злоумышленника, образцы которой были взяты на экспертизу. Благодаря ее результатам следователям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, студент медицинского колледжа.

«Его образцы совпали со следами, обнаруженными на банке из-под кислоты с места происшествия. В ходе допроса молодой человек сознался в содеянном», — сообщал СК.

Молодой человек пояснил правоохранительным органам, что облил кислотой девушек «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии».

В отношении студента возбуждены уголовные дела о причинении вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве. «В связи с этим следствие в ближайшее время решит вопрос о назначении молодому человеку психолого-психиатрической экспертизы», — говорится сообщении ведомства.

Напомним, что в 2005 году в Ростове-на-Дону орудовал маньяк-велосипедист, обвиненный в изнасиловании и зверском убийстве 10-летней школьницы, а также в серии нападений на девочек.

Шокировавшее город убийство произошло 27 марта 2005 года. Тогда 10-летняя ученица третьего класса одной из средних школ Каширского района области приехала в Ростов к бабушке погостить. Вечером она вышла погулять возле дома и бесследно исчезла. По словам очевидцев, неизвестный мужчина на велосипеде предложил ей покататься, после чего школьницу никто не видел.

Уже спустя сутки ее труп был найден в районе завода «Электробытмаш». Убийца надругался над ней, а потом разрезал грудь жертвы ножом и вынул сердце. Всего криминалисты насчитали на теле погибшей более 50 ударов ножом.

6 апреля того же года насильника задержал во время очередного нападения на ребенка житель Ростова Виталий Швалев. Он увидел, как мужчина приставал к его дочери во дворе одной из ростовских школ. Отец успел скрутить маньяка и передал его в руки приехавшей на место милиции.

Выяснилось, что задержанный — житель станицы Тацинская, 25-летний Александр Жуков , сотрудник ростовского завода ЛБК. В свободное от работы время он разъезжал на своем велосипеде по городу и под разными предлогами заманивал малолетних девочек в безлюдные места, где совершал над ними развратные действия.

Во время следствия, которое длилось почти полгода, оперативникам удалось доказать причастность задержанного к четырем нападениям. Во время допросов Александр Жуков также сам сознался в изнасиловании еще двух школьниц весной и осенью 2004 года.

«Речь идет о серийном насильнике, — сказал «Газете.Ru» старший следователь по особо важным делам Ростовской областной прокуратуры Минас Акопян. — Мы задержали Жукова во время его первого убийства, но никто не мог дать гарантии, что он вновь не устроил бы расправу, оставаясь на свободе».

Как рассказал Минас Акопян, виновность Жукова подтвердил и ряд экспертиз. Всего по делу провели 55 исследований.