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Уборщица стала поставщиком наркотиков для казаков-кадетов
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Российская уборщица стала поставщиком наркотиков для казаков-кадетов 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Аксайский районный суд вынес обвинительный приговор Марине Огурцовой, сбывавшей наркотики несовершеннолетним воспитанникам школы-интерната, приговорив ее к 11 годам лишения свободы. Об этом во вторник, 23 октября, в управлении ФСБ России по Ростовской области сообщили ТАСС.
«Суд признал убедительными представленные гособвинением доказательства в том, что Огурцова пронесла на территорию Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса Минобороны России пакет с черным веществом, расфасованным по пяти отдельным сверткам», — отметил официальный представитель регионального УФСБ.
Исследование показало, что изъятый контразведчиками порошок является сильнодействующим синтетическим наркотиком, оборот которого запрещен на территории России. Приговором суда виновная в хранении и распространении наркотиков приговорена к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
21 октября сообщалось, что уборщица завода во Фрязино задержана за распространение героина. Общий вес изъятого у женщины наркотика составил свыше трех килограммов. В ФСКН отметили, что из него можно изготовить несколько десятков тысяч разовых доз, от реализации которых наркобизнес мог бы получить доход свыше 50 миллионов рублей.
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