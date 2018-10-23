Мужчину ограбили во время драки в Москве

Куртку с 200 тыс. руб. украли у мужчины во время драки у кафе в центре Москвы

Куртку, в которой было 200 тыс. руб., украли у жителя столицы во время драки у кафе в Тверском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. «Утром 21 октября на ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 3, стр. 1 у 23-летнего жителя столицы произошел конфликт в кафе, который перерос в драку. Молодой человек вышел со своим оппонентом на улицу, снял свою куртку, положил на парапет и вступил в драку. Когда через несколько минут драка закончилась, он обнаружил, что куртку кто-то украл. В ней лежали 200 тыс. руб. и наушники Samsung за 1,5 тыс. руб.», — сказали в столичном главке полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Источник Агентства «Москва» правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел рядом с кафе «То да се».