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Суд отпустил под залог Беньяша
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Суд в Краснодаре выпустил из СИЗО адвоката, обвиняемого в насилии в отношении полицейских 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: РАПСИ
Краснодарский краевой суд выпустил из-под ареста под залог в 600 тыс. рублей адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в насилии по отношению к полицейским. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Аванесян.
"Суд рассмотрел нашу апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об аресте Беньяша и принял решение ее удовлетворить, избрав в отношении моего доверителя меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства.
28 сентября Ленинский районный суд Краснодара арестовал Беньяша до 23 ноября. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ).
Дело о воспрепятствовании правосудию было возбуждено 21 сентября. По версии СК, Беньяш в мае этого года препятствовал правосудию — мешал работе суда, защищая свою клиентку. Второе уголовное дело было возбуждено 23 сентября. Беньяша обвинили в том, что он покусал и избил полицейских, которые везли его в отделение. Во время этой поездки сам Беньяш был избит, однако полицейские заявляют, что он сам нанес себе повреждения.
10 сентября Беньяш был арестован на 14 суток за неповиновение распоряжению полицейских, которое, по их версии, заключалось в том, что Беньяш в машине полиции стал наносить себе увечья, полицейские потребовали это прекратить. Фигуранту также назначили 40 часов исправительных работ за пост, который суд посчитал недопустимым.
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