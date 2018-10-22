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Введены новые правила рассмотрения уголовных дел
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Введены новые правила рассмотрения уголовных дел 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: КОЛЛАЖ ПГ / ФОТО: PIXABAY.COM
Утвержден порядок рассмотрения уголовных дел апелляционными и кассационными судами военной и общей юрисдикции, процесс формирования которых идет сегодня в стране.
Соответствующий Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» вступает в силу сегодня, 22 октября.
Теперь апелляционные жалобы, представление на приговор или иное решение Верховного суда республики, края или области будут подаваться в судебную коллегию по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции, а на приговор военного суда — в апелляционный военный суд.
Кассационные жалобы, представление на приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение и постановление районного суда, а также приговор, определение и постановление Верховного суда республики, краевого или областного суда, приговор, определение и постановление апелляционного суда общей юрисдикции будут подаваться в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции.
Кроме того, скорректирован порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
30 июля 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о создании в России кассационных и апелляционных судов. Полноценно они заработают осенью 2019 года.
Пять апелляционных судов общей юрисдикции разместятся в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке, а военный апелляционный суд — в Новосибирске.
Девять кассационных судов будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В городском округе Власиха Московской области откроется апелляционный военный суд.
Помимо основных судов, закон позволяет создать постоянные судебные присутствия по другому адресу. Это поможет обеспечить доступность правосудия для тех, кто живет в отдаленных районах.
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