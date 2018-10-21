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Четверо в масках ограбили московский бизнес-центр
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Названо условие наступления Украины на Донбасс и Крым
Названо условие наступления Украины на Донбасс и Крым

На севере Москвы четверо в масках ограбили бизнес-центр 

Авторадио + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Налётчики скотчем связали пожилого ночного сторожа, который оказался один на всё здание, пишет Лайф. В одном из офисов вскрыли сейф и забрали из него 37 миллионов рублей. На камеры видеонаблюдения грабители не попали. Сейчас их разыскивает полиция.
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