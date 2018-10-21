Четверо в масках ограбили московский бизнес-центр

На севере Москвы четверо в масках ограбили бизнес-центр

Налётчики скотчем связали пожилого ночного сторожа, который оказался один на всё здание, пишет Лайф. В одном из офисов вскрыли сейф и забрали из него 37 миллионов рублей. На камеры видеонаблюдения грабители не попали. Сейчас их разыскивает полиция.