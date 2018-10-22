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Из сибирской колонии сбежали зэки-рецидивисты
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Из сибирской колонии сбежали зэки-рецидивисты 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области
Двое заключенных, ранее неоднократно судимые за совершение грабежей, краж и угонов, сбежали из колонии-поселения в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
«24-летние Проворов Иван Сергеевич и Урвачев Родион Андреевич покинули территорию участка колонии-поселения при ИК-15 в Ангарске. Отсутствие осужденных было выявлено 20 октября, для установления их местонахождения проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Проворов является уроженцем Ангарска, ранее неоднократно судим за совершение краж и грабежей и с апреля 2016 года отбывает наказание в виде пяти лет лишения свободы за угон, кражу и умышленное уничтожение имущества.
Урвачев — уроженец поселка Мегет Ангарского района, ранее неоднократно судим за совершение грабежей, краж и угонов. Он осужден на пять лет за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, срок отбывает с февраля 2016 года.
Отмечается, что на территории колонии-поселения осужденные находятся под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя заключенные могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации — в пределах муниципального образования. Кроме того, осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.
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