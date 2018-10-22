Из сибирской колонии сбежали зэки-рецидивисты

Двое заключенных, ранее неоднократно судимые за совершение грабежей, краж и угонов, сбежали из колонии-поселения в Ангарске Иркутской области . Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«24-летние Проворов Иван Сергеевич и Урвачев Родион Андреевич покинули территорию участка колонии-поселения при ИК-15 в Ангарске. Отсутствие осужденных было выявлено 20 октября, для установления их местонахождения проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Проворов является уроженцем Ангарска, ранее неоднократно судим за совершение краж и грабежей и с апреля 2016 года отбывает наказание в виде пяти лет лишения свободы за угон, кражу и умышленное уничтожение имущества.

Урвачев — уроженец поселка Мегет Ангарского района, ранее неоднократно судим за совершение грабежей, краж и угонов. Он осужден на пять лет за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, срок отбывает с февраля 2016 года.

Отмечается, что на территории колонии-поселения осужденные находятся под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя заключенные могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации — в пределах муниципального образования. Кроме того, осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.