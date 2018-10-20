Главный инженер завода «Авангард» задержан в Гатчине

Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом

По версии следствия, мужчина допустил к работе в цехе людей, которые не были устроены на предприятии официально и не имели допуска для работ с пиротехникой.

«В результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек», — говорится в сообщении.

Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября. По последним данным, погибли четверо. Их личности уточняются. Работы по расчистке завалов будут продолжены.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).