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Главный инженер завода «Авангард» задержан в Гатчине
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Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области задержан главный инженер завода пиротехники «Авангард», где днем ранее произошел взрыв и погибли рабочие. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, мужчина допустил к работе в цехе людей, которые не были устроены на предприятии официально и не имели допуска для работ с пиротехникой.
«В результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек», — говорится в сообщении.
Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября. По последним данным, погибли четверо. Их личности уточняются. Работы по расчистке завалов будут продолжены.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
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