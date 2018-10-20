В Забайкалье школьница пропала по дороге на учебу

По его словам, сообщение о пропаже девочки в МВД поступило в пятницу. По данному факту следственный отдел по Центральному району Читы СК региона возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"Следователи провели осмотр места происшествия по месту жительства девочки, допросили её родителей и других родственников. Установлено, что девочка вчера утром ушла из дома и пропала по дороге в школу. Следователи устанавливают и допрашивают одноклассников, знакомых и друзей девочки, беседуют с преподавателями школы, в которой учится девочка", — сказал Марков.

Он уточнил, что поиски ведутся совместно с полицией

"Личный состав читинской полиции поднят по "тревоге" и задействован в поисковых мероприятиях. Расследование уголовного дела лично контролирует руководитель краевого следственного управления СКР Юрий Русанов. Создана следственная группа, в состав которой включены следователи-криминалисты следственного управления", — отметил представитель СК региона.

Следователи обращаются ко всем, кто может сообщить любую информацию о местонахождении девочки, с просьбой позвонить а телефону 02.