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В Забайкалье школьница пропала по дороге на учебу
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В Забайкалье школьница пропала по дороге на учебу 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Личный состав полиции Читы поднят по тревоге для поиска 12-летней девочки, пропавшей в пятницу по дороге в школу, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков.
По его словам, сообщение о пропаже девочки в МВД поступило в пятницу. По данному факту следственный отдел по Центральному району Читы СК региона возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"Следователи провели осмотр места происшествия по месту жительства девочки, допросили её родителей и других родственников. Установлено, что девочка вчера утром ушла из дома и пропала по дороге в школу. Следователи устанавливают и допрашивают одноклассников, знакомых и друзей девочки, беседуют с преподавателями школы, в которой учится девочка", — сказал Марков.
Он уточнил, что поиски ведутся совместно с полицией
"Личный состав читинской полиции поднят по "тревоге" и задействован в поисковых мероприятиях. Расследование уголовного дела лично контролирует руководитель краевого следственного управления СКР Юрий Русанов. Создана следственная группа, в состав которой включены следователи-криминалисты следственного управления", — отметил представитель СК региона.
Следователи обращаются ко всем, кто может сообщить любую информацию о местонахождении девочки, с просьбой позвонить а телефону 02.
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