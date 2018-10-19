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СК завел дело после взрыва на заводе под Петербургом
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СК завел дело после взрыва на заводе пиротехники под Петербургом 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине, пятеро доставлены в больницу, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте СК РФ.
Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард" в Гатчине, производящем пиротехнику. По последним данным, два человека погибли, под завалами еще могут оставаться люди.
"По предварительным данным, 19 октября 2018 года на территории завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области произошел взрыв на складе пиротехники и возгорание. Один работник погиб на месте, еще пятеро человек доставлены в больницу, двое из них — в крайне тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа под руководством первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Ленобласти, дополнительно направлены следователи-криминалисты, а также сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, данные по пострадавшим уточняются.
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