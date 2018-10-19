В Керчи завершилось прощание с погибшими в колледже

В Керчи закончилась церемония прощания с погибшими в колледже

После прощания, которое прошло на площади Ленина, началось построение траурной колонны, которая проследует до городского кладбища. Ранее сообщалось, что близких и родственников погибших доставят на кладбище на автобусах.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.