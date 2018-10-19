Ещё
В Керчи завершилось прощание с погибшими в колледже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Керчи закончилась церемония прощания с погибшими в колледже 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Церемония прощания с погибшими в политехническом колледже Керчи завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
После прощания, которое прошло на площади Ленина, началось построение траурной колонны, которая проследует до городского кладбища. Ранее сообщалось, что близких и родственников погибших доставят на кладбище на автобусах.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский школьник зарезал и расчленил сверстницу238
РПЦЗ последовала за РПЦ210
Тест: Помните правила математики?16
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии48
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил274
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
02:00
Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ
Армия Оружие
00:23
Стали известны подробности крушения в Азовском море
Происшествия
04:02
СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Происшествия Криминал
01:04
Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение