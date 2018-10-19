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На керченском стрелке была майка с надписью «Ненависть»
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в день убийства надел майку с надписью «Ненависть» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
Студент Владислав Росляков, устроивший массовое убийство в Керченском политехническом колледже, пришел в день трагедии в учебное заведение в майке с надписью "Ненависть", сообщил РИА Новости источник в оперативном штабе, созданном для расследования произошедшего.
"Когда его (Рослякова — ред.) тело нашли в здании колледжа, он был одет в белую майку, брюки, берцы. У него на майке было написано слово "Ненависть", — сказали РИА Новости в штабе.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
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