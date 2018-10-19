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Не плативших по кредитам «граждан СССР» приговорили
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Не плативших по кредитам «граждан СССР» приговорили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Reuters
Суд приговорил к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы двух братьев из Владивостока, которые, ссылаясь на «гражданство СССР», отказывались выплачивать кредиты и штрафы, угрожая судебному приставу, сообщает прокуратура Приморья.
В прокуратуре отметили, что подсудимые не признали вину в предъявленном обвинении, а в ходе следствия заявляли, что «исполнительные производства в отношении них не могли быть возбуждены, так как они не признают себя гражданами Российской Федерации, называя себя гражданами СССР», передает РИА «Новости».
Мужчины уничтожили свои паспорта и заявляли, что «не признают действующее законодательство и государственную систему». Это, однако, не помешало им «ранее использовать свои паспорта граждан России при оформлении банковских кредитов (обязательства по которым ими злостно не исполнялись)».
Братья признаны виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Суд назначил фигурантам четыре года и четыре месяца лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что двое должников из Владивостока отказались возвращать кредиты, заявив, что являются гражданами СССР.
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