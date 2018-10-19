Суд признал Эрика «Давидыча» мошенником

Дорогомиловский суд Москвы признал блогера, основателя портала "Смотра.ру" Эрика "Давидыча" Китуашвили виновным в мошенничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Судья заявила, что Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования. Суд пока не огласил наказание для блогера. Отмечается, что обвинительная сторона запросила для него семь лет лишения свободы.

Блогер обвиняется в мошенничестве со страховкой автомобилей. По версии следствия, он инициировал похищение трех автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG и BMW M5L — после чего с помощью заведомо ложных документов смог получить страховые выплаты.

Следствие полагает, что полученные средства Китуашвили отмыл. Общий ущерб оценивается в 10 млн руб. Блогер обвинения отрицает.