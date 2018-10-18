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Керченскому стрелку назначили посмертную экспертизу
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Керченскому стрелку назначили посмертную психиатрическую экспертизу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: Скриншот с видео в соцсети ВК
Владиславу Рослякову, устроившему взрыв и стрельбу в керченском политехническом колледже, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщил источник, близкий к следствию.
Экспертиза должна установить психологические особенности и мотивы стрелка.
«Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказал источник ТАСС.
В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения на учебное заведение стали 19 человек. Сам стрелок также покончил с собой.
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