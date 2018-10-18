Керченскому стрелку назначили посмертную экспертизу

Владиславу Рослякову, устроившему взрыв и стрельбу в керченском политехническом колледже, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщил источник, близкий к следствию.
Экспертиза должна установить психологические особенности и мотивы стрелка.
«Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказал источник ТАСС.
В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения на учебное заведение стали 19 человек. Сам стрелок также покончил с собой.