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Педагог пытался остановить стрелка из Керчи
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Учитель Моисеенко пытался остановить стрелка из Керчи 

News.ru + ещё 55 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Преподаватель информатики Александр Моисеенко, погибший 17 октября в политехническом колледже в Керчи, пытался остановить убийцу, рассказали бывшие сокурсники погибшего. Они также утверждают, что учитель оказал попытку забрать у стрелка оружие.
«Он вышел, когда этот (студент Владислав Росляков) стал стрелять, и вроде как попытался отнять у него ружье, то ли как-то остановить, но был убит. Он-то был единственный взрослый мужчина, который там оказался в этот момент», — приводит РИА Новости слова бывшего однокурсника Моисеенко, который сослался на то, что ему сообщили родственники из Керчи.
17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Керчи пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого он поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший покончил с собой в библиотеке на втором этаже.
Ранее News.ru рассказывал о том, что родственники «керченского стрелка» сами определят, где он будет похоронен. Решение будет принято после проведения всех экспертиз.
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