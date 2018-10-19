Педагог пытался остановить стрелка из Керчи

Учитель Моисеенко пытался остановить стрелка из Керчи

Преподаватель информатики Александр Моисеенко , погибший 17 октября в политехническом колледже в Керчи , пытался остановить убийцу, рассказали бывшие сокурсники погибшего. Они также утверждают, что учитель оказал попытку забрать у стрелка оружие.

«Он вышел, когда этот (студент Владислав Росляков) стал стрелять, и вроде как попытался отнять у него ружье, то ли как-то остановить, но был убит. Он-то был единственный взрослый мужчина, который там оказался в этот момент», — приводит РИА Новости слова бывшего однокурсника Моисеенко, который сослался на то, что ему сообщили родственники из Керчи.

17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Керчи пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого он поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший покончил с собой в библиотеке на втором этаже.

Ранее News.ru рассказывал о том, что родственники «керченского стрелка» сами определят, где он будет похоронен. Решение будет принято после проведения всех экспертиз.