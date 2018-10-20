Найдено место тренировок керченского стрелка

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В Керчи найдена тренировочная база Рослякова 

BFM.RU + ещё 353 1 час назад
В километре от дома студента в развалинах старого здания был найден взрывпакет, аналогичный тому, который он 17 октября взорвал в колледже
В Керчи обнаружено место, где студент политехнического колледжа Владислав Росляков, позже совершивший нападение на учебное заведение, тренировался взрывать бомбы. Местные жители ранее слышали взрывы, а теперь нашли место, которое молодой человек использовал в качестве полигона. Об этом пишет LIFE.
В километре от дома Рослякова в развалинах старого здания был найден взрывпакет, аналогичный тому, который студент 17 октября взорвал в колледже. Там же обнаружили баллончик, который используют для чистки оружия.
Местная жительница рассказала LIFE, что около двух недель назад в окрестностях слышали два взрыва со стороны стадиона, потом еще один — в другом месте. Сначала жители приняли грохот за петарды, но по звуку было не очень похоже, сказала женщина.
Источник LIFE утверждает, что Росляков готовился к атаке 1,5 года.
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