Найдено место тренировок керченского стрелка

В Керчи найдена тренировочная база Рослякова

В километре от дома студента в развалинах старого здания был найден взрывпакет, аналогичный тому, который он 17 октября взорвал в колледже

Керчи обнаружено место, где студент политехнического колледжа Владислав Росляков , позже совершивший нападение на учебное заведение, тренировался взрывать бомбы. Местные жители ранее слышали взрывы, а теперь нашли место, которое молодой человек использовал в качестве полигона. Об этом пишет LIFE.

В километре от дома Рослякова в развалинах старого здания был найден взрывпакет, аналогичный тому, который студент 17 октября взорвал в колледже. Там же обнаружили баллончик, который используют для чистки оружия.

Местная жительница рассказала LIFE, что около двух недель назад в окрестностях слышали два взрыва со стороны стадиона, потом еще один — в другом месте. Сначала жители приняли грохот за петарды, но по звуку было не очень похоже, сказала женщина.

Источник LIFE утверждает, что Росляков готовился к атаке 1,5 года.