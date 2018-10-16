Ещё
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заключенный напал на конвойного в колонии под Рязанью: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Расследование уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника колонии завершено.
В Рязанской области в колонии строгого режима заключенный совершил нападение на конвойного, который не разрешил ему с собой в камеру взять сигареты.
Как сообщает Следственный комитет России, расследование уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника колонии завершено.
Тридцатисемилетний заключенный из Адыгеи предстанет перед судом. Мужчина уже отбывает наказание за разбойное нападение, изнасилование и дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.
ТК «Звезда»: последние новости
Подростки жестоко избили и ограбили 13-летних школьников в Калининграде Злоумышленники обстреляли два трамвая на юге Петербурга В Перми возбуждено уголовное дело за превращение «Счастья» в «Смерть»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве89
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»476
Лавров прояснил сценарий ухода России из Совета Европы36
В ухе вьетнамца сделали необычную находку16
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем301
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:01
На Украине рухнул Су-27
Армия Другое
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
00:25
Испанский король отказался помочь волонтеру
В мире Европа
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
05:09
Создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе
Наука и техника Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
06:59
«Я не видел испуга на его лице»
Наука и техника Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение