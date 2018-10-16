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Педагог задержан за интимную связь со школьницами
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Новгородский учитель задержан за интимную связь с девочками-подростками 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Учителя одной из новгородских школ задержали по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними девочками и изготовлении порнографических материалов. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новгородской области.
"Учитель, мужчина задержан по подозрению в совершении преступления по статье 134.4 УК РФ ("Половое сношение с лицами, не достигшими 16-летнего возраста") — в отношении двух девочек. И в отношении одной из них по статье 242.1 ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних")", — рассказал собеседник агентства.
В следственном управлении добавили, что суд решил заключить подозреваемого под стражу.
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