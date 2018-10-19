На Сахалине в мусорном баке нашли убитого ребенка

На Сахалине в мусорном контейнере нашли тело годовалой девочки

"Сообщение о том, что в мусорном контейнере, расположенном примерно в 100 метрах от дома №9 на улице Дачной села Шебунино Невельского района обнаружено тело малолетней девочки, поступило в ведомство в пятницу в 10.32 (02.32 мск). Ребенку 1 год и 4 месяца, на ее теле присутствуют признаки насильственной смерти", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, страшную находку обнаружил работник местного жилищно-коммунального предприятия. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.