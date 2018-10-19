На Сахалине в мусорном баке нашли убитого ребенка

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На Сахалине в мусорном контейнере нашли тело годовалой девочки 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мертвую годовалую девочку нашли в мусорном контейнере в селе на юге Сахалина, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Ольга Чебыкина.
"Сообщение о том, что в мусорном контейнере, расположенном примерно в 100 метрах от дома №9 на улице Дачной села Шебунино Невельского района обнаружено тело малолетней девочки, поступило в ведомство в пятницу в 10.32 (02.32 мск). Ребенку 1 год и 4 месяца, на ее теле присутствуют признаки насильственной смерти", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, страшную находку обнаружил работник местного жилищно-коммунального предприятия. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"В рамках расследования в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — отметила представитель СУСК.
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