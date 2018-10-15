Первый день рождения ребенка закончился четырьмя убитыми

Празднование первого дня рождения ребенка закончилось четырьмя убийствами

В пригороде американского города Корпус-Кристи (штат Техас) празднование первого дня рождения ребенка вылилось в стрельбу. Об этом сообщает Associated Press.

Погибли четыре человека, еще один получил ранения. Все участники конфликта являются родственниками — жертвами стали 62-летний мужчина и три его внука.

Полиция задержала 20-летнего мужчину по подозрению в массовом убийстве. Его 37-летний отец также заинтересовал стражей порядка, однако он еще остается на свободе.

Причина ссоры остается неизвестной.

21 сентября в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк) во время поминок, на которых присутствовали около 50 человек, началась стрельба. Тогда пострадали пять человек, включая ребенка.